Kraj američke blokade! Iranski supertankeri sa skoro 4 miliona barela nafte probili obruč, Tramp: "Sve će biti otvoreno do petka"

Blic pre 1 sat
Kraj američke blokade! Iranski supertankeri sa skoro 4 miliona barela nafte probili obruč, Tramp: "Sve će biti otvoreno do…
Treći iranski tanker takođe je prešao blokadu sa milion barela nafte Iranski naftni tankeri su napustili zonu blokiranu od strane američke mornarice u Persijskom zalivu Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. "Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske
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