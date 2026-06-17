Kraj američke blokade! Iranski supertankeri sa skoro 4 miliona barela nafte probili obruč, Tramp: "Sve će biti otvoreno do petka"

Treći iranski tanker takođe je prešao blokadu sa milion barela nafte Iranski naftni tankeri su napustili zonu blokiranu od strane američke mornarice u Persijskom zalivu Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. "Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske