"NATO prestao sa slanjem rezervnih trupa KFOR-a!" Rute za Blic TV: "Bezbednosna situacija na Kosovu se poboljšava"

Blic pre 34 minuta
"NATO prestao sa slanjem rezervnih trupa KFOR-a!" Rute za Blic TV: "Bezbednosna situacija na Kosovu se poboljšava"
U ovom trenutku misija ima 4.700 vojnika Planirano je smanjenje broja KFOR vojnika na 3.000-3.500 zbog "poboljšanja bezbednosti na Kosovu" Uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Alijanse Mark Rute poručio je da je bezbednosno okruženje dinamično i da je zbog toga veoma važno da saveznici budu spremni da se brane od bilo kakve pretnje. Obraćajući se pred sastanak ministara odbrane, prvi čovek NATO-a rekao je da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Beta pre 44 minuta
Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Serbian News Media pre 44 minuta
Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Rute: Broj vojnika Kfora smanjuje se na 3.000 do 3.500

Radio sto plus pre 44 minuta
Rute: KFOR smanjuje broj vojnika

Rute: KFOR smanjuje broj vojnika

RTS pre 1 sat
Rute: Kfor će biti smanjen na broj od pre 2023. godine, na 3.000-3.500 vojnika

Rute: Kfor će biti smanjen na broj od pre 2023. godine, na 3.000-3.500 vojnika

Euronews pre 1 sat
Rute: KFOR će ubuduće imati između 3.000 i 3.500 vojnika

Rute: KFOR će ubuduće imati između 3.000 i 3.500 vojnika

N1 Info pre 2 sata
Rute: KFOR će biti smanjen na broj od pre 2023, na 3.000-3.500 vojnika

Rute: KFOR će biti smanjen na broj od pre 2023, na 3.000-3.500 vojnika

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNATOKFORBriselMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Ovakvi projekti nekada samo san! Pavlović: Uređenjem Suvodolskog potoka štitimo meštane, vodoizvorište i fabrike

Ovakvi projekti nekada samo san! Pavlović: Uređenjem Suvodolskog potoka štitimo meštane, vodoizvorište i fabrike

Blic pre 4 minuta
"Tramp se divi Srbima": Rod Blagojević o Srbiji, NATO bombardovanju i dijaspori: "Vučić je borac!"

"Tramp se divi Srbima": Rod Blagojević o Srbiji, NATO bombardovanju i dijaspori: "Vučić je borac!"

Blic pre 9 minuta
Skupštinska rasprava o 32 tačke, među njima i set izmena za unapređenje pravosudnih zakona

Skupštinska rasprava o 32 tačke, među njima i set izmena za unapređenje pravosudnih zakona

RTS pre 9 minuta
Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom

Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom

SEEbiz pre 4 minuta
Najava okupljanja država kandidatkinja za članstvo u EU u Beogradu – prkos prema EU i poruka biračkom telu u Srbiji

Najava okupljanja država kandidatkinja za članstvo u EU u Beogradu – prkos prema EU i poruka biračkom telu u Srbiji

Mašina pre 39 minuta