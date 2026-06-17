"NATO prestao sa slanjem rezervnih trupa KFOR-a!" Rute za Blic TV: "Bezbednosna situacija na Kosovu se poboljšava"

U ovom trenutku misija ima 4.700 vojnika Planirano je smanjenje broja KFOR vojnika na 3.000-3.500 zbog "poboljšanja bezbednosti na Kosovu" Uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Alijanse Mark Rute poručio je da je bezbednosno okruženje dinamično i da je zbog toga veoma važno da saveznici budu spremni da se brane od bilo kakve pretnje. Obraćajući se pred sastanak ministara odbrane, prvi čovek NATO-a rekao je da