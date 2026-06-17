Pre puta ovih 6 stvari čekirajte obavezno! A u gradu, imajte na umu da je počeo raspust i da je puno dece napolju

Vozači moraju posebno paziti na decu u naseljima i blizini parkova i igrališta ABS naglašava da su sigurnost i odgovorno ponašanje ključ bezbednog letovanja Početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donosi više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovnih dvotočkaša. Upravo zato Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da letnje