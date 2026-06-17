Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila Trampova ratna ovlašćenja

Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 senatora, dok je 48 bilo protiv, uključujući demokrate i republikance protivno stranačkim linijama.

Lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun izjavio je da još nema detalje o eventualnom sporazumu sa Iranom. Američki Senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu. Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 članova Senata, dok je njih 48 glasalo protiv usvajanja, pri čemu je demokratski