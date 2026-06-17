Treći i poslednji dan male mature: Osmaci od 9 sati polažu 1 od 5 predmeta, sledi još jedan veoma važan datum: Evo svih detalja…

Osmaci danas polažu izabrani predmet na završnom ispitu, čime se završava mala matura Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. juna, dok se liste želja popunjavaju 23. i 24. juna Osmaci, odnosno mali maturanti, danas, 17, juna, trećeg dana male mature polažu izabrani predmet, jedan od pet za koji su se ranije opredelili - geografiju, biologiju, istoriju, fiziku ili hemiju. Tim testom završava se polaganje završnih ispita, a onda slede još neki