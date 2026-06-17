(Video) Milica Pavlović izaziva Jelenu Tomašević na vreli ples: Zamešale kukovima: Haos na koncertu Nikosa Vertisa

Blic pre 57 minuta
(Video) Milica Pavlović izaziva Jelenu Tomašević na vreli ples: Zamešale kukovima: Haos na koncertu Nikosa Vertisa

Milica Pavlović i Jelena Tomašević zaplesale su tokom koncerta, oduševljavajući prisutne svojim energičnim nastupom.

Poznate ličnosti su pokazale odličan modni stil, a posebno su se izdvojile Jelena Tomašević u kamel korsetu i Milica Pavlović u bež čipkastoj haljini. Beograd je večeras bio centar muzičkog spektakla jer je popularna grčka zvezda Nikos Vertis okupio ogroman broj poznatih ličnosti iz javnog života. Među brojnim zvanicama koje su došle da uživaju u grčkoj muzici, posebno su blistale pevačice Jovana Tipšin, Goca Lazarević i Milica Pavlović, ali su najveću pažnju
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(Video) Milica Pavlović izaziva Jelenu Tomašević na vreli ples: Zamešale kukovima: Haos na koncertu Nikosa Vertisa

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