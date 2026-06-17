Žestoka debata u EU: Počinje prva faza zabrane uvoza ruskog gasa kroz cevovode

Cilj je da do kraja 2027. godine EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa.

Odluka je izazvala sporove unutar EU, posebno od strane Mađarske i Slovačke, koje je osporavaju pred Sudom pravde EU. Evropska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda, kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka, preneli su ruski mediji. Odluku je odobrio Savet EU u januaru 2026. godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine, prenose RIA Novosti. Mera je i dalje