CLS: Vlasnik firme Bus Logic iz Požarevca planira izgradnju stambeno-poslovnog objekta na Zvezdari

Danas pre 38 minuta  |  Beta
CLS: Vlasnik firme Bus Logic iz Požarevca planira izgradnju stambeno-poslovnog objekta na Zvezdari
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da Ivan Kočev, vlasnik firme Bus Logic iz Požarevca, za koju navodi da je bez tendera dobila posao uvođenja sistema praćenja i kontrole javnog prevoza u Beogradu, planira izgradnju stambeno-poslovnog objekta na Zvezdari. „Firma Saniva 012, takođe u vlasništvu Kočeva, zidaće objekat na adresi Vojvode Savatija 33, a uvid u urbanistički projekat je završen 8. juna“, naveli su iz CLS u saopštenju. Dodali su da je
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