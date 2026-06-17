Goleada u finišu meča: Francuska proigrala u drugom poluvremenu i slomila otpor Senegala

Danas pre 3 sata  |  V. R.
Goleada u finišu meča: Francuska proigrala u drugom poluvremenu i slomila otpor Senegala

Fudbaleri Francuske pobedili su selekciju Senegala u prvom meču u okviru grupe I na Svetskom prvenstvu rezultatom 3:1 (0:0).

Francuzi su očekivano više držali loptu u svojim nogama tokom prvih 45 minuta, ali je Senegal bio značajno opasnija selekcija u prvom poluvremenu na MetLife stadionu u Nju Džersiju. U nekoliko navrata u završnoj fazi napada pokušali da uposle Kilijana Mbapea, ali bezuspešno. Samo su jedan udarac uputili ka golu protivnika u pomenutom delu igre. S druge strane, Senegal je pet puta šutirao, a od toga imao dve izgledne šanse. Afrički tim je bio veoma blizu vođstva u
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