Jokić je tu: Dušan Alimpijević odredio 18 igrača za kvalifikacione mečeve protiv Bosne i Švajcarske

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić