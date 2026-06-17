Jokić je tu: Dušan Alimpijević odredio 18 igrača za kvalifikacione mečeve protiv Bosne i Švajcarske

Danas pre 2 sata  |  KSS
Jokić je tu: Dušan Alimpijević odredio 18 igrača za kvalifikacione mečeve protiv Bosne i Švajcarske

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Nedeljnik pre 5 minuta
Spisak igrača za EURO do 19 godina: Srbija bez ključnih igrača, Kostov prva zvezda

Spisak igrača za EURO do 19 godina: Srbija bez ključnih igrača, Kostov prva zvezda

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Jokić na spisku reprezentacije za predstojeće kvalifikacije za SP

Jokić na spisku reprezentacije za predstojeće kvalifikacije za SP

Nedeljnik pre 1 sat
Selektor Alimpijević pozvao Jokića u tim za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za SP

Selektor Alimpijević pozvao Jokića u tim za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za SP

Serbian News Media pre 1 sat
Selektor Alimpijević odabrao 18 imena, na spisku Nikola Jokić

Selektor Alimpijević odabrao 18 imena, na spisku Nikola Jokić

Sport klub pre 2 sata
Alimpijević objavio spisak - Jokić predvodi Srbiju

Alimpijević objavio spisak - Jokić predvodi Srbiju

RTS pre 2 sata
Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanSvetsko prvenstvoBosnaFMPVašingtonDubaiFIBANikola JokićDušan AlimpijevićVasilije MicićDejan DavidovacOgnjen DobrićAleksa AvramovićTristan VukčevićArijan Lakić

Sport, najnovije vesti »

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Danas pre 0 minuta
Srbija daje 260 miliona dinara za UFC događaj u Beogradu

Srbija daje 260 miliona dinara za UFC događaj u Beogradu

Radio 021 pre 10 minuta
Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Nedeljnik pre 5 minuta
Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

RTS pre 9 minuta
Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Nedeljnik pre 5 minuta