Lopandić: Vučićev poziv kandidatima za EU apsurdan, ne treba davati takve izjave pre konsultacija

Danas pre 2 sata  |  Beta
Lopandić: Vučićev poziv kandidatima za EU apsurdan, ne treba davati takve izjave pre konsultacija

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić ocenio je danas da izjave, poput ideje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se države kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (EU) okupe u Beogradu i razgovaraju kako da se postave prema Briselu, ne bi trebalo davati bez prethodnih konsultacijama sa kandidatima.

Lopandić, koji je i bivši šef Misije Srbije u EU, rekao je za Danas da bi Vučić, koji je tu izjavu dao tokom zvanične posete Gruziji, trebalo da zna da je proces evropskih integracija te države zaustavljen i da je Gruzija kandidat za EU „samo na papiru“, prenelo je SRCE u saopštenju. Prema njegovim rečima, i sama gruzijska vlada se odrekla EU i zaustavila pregovore, u Tbilisiju je na delu „nazadovanje demokratije, represija u medijima i slobodi izražavanja“. „Da su
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