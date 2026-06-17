NSPRS: Podneta žalba povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv direktora Jovine gimnazije

Članovi Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) zaposleni u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu podneli su žalbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv direktora škole Radivoja Stojkovića.

Kako su naveli iz NSPRS u saopštenju, žalba je podneta zbog kršenja Zakona o zabrani diskriminacije po sedam osnova, među kojima su nejednako odlučivanje o zahtevima zaposlenih, selektivno zaključivanje aneksa ugovora o radu i nejednako postupanje prema zaposlenima nakon povratka s bolovanja. Pored toga, iz sindikata su kao razloge naveli i diskriminatorne odluke o formiranju stručnih veća, administrativne opstrukcije, selektivno pokretanje disciplinskih postupaka