OFAK produžio licencu NIS-u, Srbija i MOL potpisali ugovor

U istom danu kada su Srbija i mađarska MOL Grupa potpisali Ugovor između akcionara, Naftnoj industriji Srbije produžena je operativna licenca do 1. jula.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je licencu na 15 dana, objavila je Radio-televizija Srbije. Samo nekoliko sati ranije ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da potpisani ugovor sa MOL-om obezbeđuje rad rafinerije u Pančevu u narednih deset godina. „Zaštita energetske sigurnosti Srbije, stabilno snabdevanje građana i privrede, nastavak rada rafinerije u Pančevu i očuvanje poslovanja svih