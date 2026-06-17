Pomešao reprezentacije: Komentator sklonjen posle katastrofalne greške tokom prenosa Mundijala

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda remizirali su u prvom meču grupe G Mundijala – 2:2.

Meč je bio dinamičan, Novi Zeland je dva puta imao vođstvo, ali se Iran vraćao i na kraju osvojio bod. Tokom prenosa ove utakmice na državnoj televiziji Turske (TRT) komentator Murat Ekrem Čimen nekoliko minuta je pomešao dve selekcije, pa su prilike Novozelanđana pripisivane iranskom timu, zbunivši gledaoce na taj način. Greška je ispravljena tek kada se u televizijskom kadru pojavio iranski napadač Mehdi Taremi, nakon čega je komentator uspeo da identifikuje