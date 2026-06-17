Skupština ponovo o „Mrdićevim zakonima“ posle mišljenja Venecijanske komisije: Kako možete da glasate dva puta za potpuno različite zakone?

Borislav Antonijević iz poslaničke grupe „Mi snaga naroda – Branimir Nestorović“ izjavio je da nije dobro što predstavnici vlasti nisu objasnili kada je Venecijanska komisija dala mišljenje o kompletu pravosudnih zakona, niti da je to evropsko telo dalo predloge izmena za još dva zakona.

On je tokom vanrednog zasedanja Skupštine Srbije rekao da je Venecijanska komisija preporučila izmene devet od deset pitanja, da su predsednik Aleksandar Vučić i predsednica parlamenta Ana Brnabić naglasili da država neće podleći pritiscima iz inostranstva i da stranci „neće uređivati zakone koji su izglasani“, što se prema njegovoj oceni desilo upravo mišljenjem Venecijanske komisije koja je sad na dnevnom redu. „Zašto onda da verujemo da nećemo slušati preporuke