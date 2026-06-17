Uhapšen Aranđelovčanin sa 35.000 evra, kokainom, heroinom i vozilom za koje se sumnja da je stečeno prodajom narkotika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, uhapsili su M.

R. (41), iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla 26 paketića sa 374 grama kokaina, paketić sa 807 grama heroina, 2.615 grama praškaste materije nepoznatog hemijskog sastava namenjenu za miksovanje, koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji. Takođe, pronađena su i dva mobilna