Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Britansko Ministarstvo odbrane ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod danas u međunarodnim vodama kanala Lamanš ispalio pucnje upozorenja prema jednoj jahti registrovanoj u Velikoj Britaniji, objavili su mediji u Londonu.

Između britanskog ostrva Vajt i obale Francuske, kako se tvrdi, pucala je ruska fregata „Admiral Grigorovič“ kada je jahta bila na 500 metara od njega i približavala mu se, a nije odgovorila na rusko upozorenje radiom. „Admiral Grigorovič“ je ove godine na stalnom zadatku uz britanske teritorijalne vode gde prati ruske tankere, te ga neprekidno osmatra jedan patrolni brod Kraljevske ratne mornarice. Po izveštajima niko nije povređen i nema štete, utvrdila je posada