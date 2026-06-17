Englezi deklasirali Hrvatsku: Livaković sprečio teži poraz

Dnevnik pre 24 sata
Englezi deklasirali Hrvatsku: Livaković sprečio teži poraz

Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je Hrvatsku rezultatom 4:2 u prvoj utakmici L grupe na Svetskom prvenstvu.

Pred 90.000 gledalaca u Dalasu Englezi su, posebno u drugom poluvremenu, opravdali ulogu favorita, a Hrvate je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković. Strelci za Englesku bili su Hari Kejn u 12, iz ponovljenog penala i 42, Džud Belingem u 47. i Markus Rašford u 85. minutu. Golove za Hrvatsku postigli su Martin Baturina u 36. i Petar Musa u 45+5. minutu. U drugom meču grupe od jedan sat igraju Gana - Panama.
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