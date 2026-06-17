Pančevci znaju kako će u Evropi! Viteški i sportski, Železničar će biti hrabar i borben protiv Portugalaca

Dnevnik pre 2 sata
Pančevci znaju kako će u Evropi! Viteški i sportski, Železničar će biti hrabar i borben protiv Portugalaca

Na žrebu u Nionu, Železničar je dobio portugalsku Bragu za protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Odmah posle žreba, utiske o rivalu podelili su šef stručnog štaba Radomir Koković i sportski direktor Bojan Šaranov. – Izvukli smo verovatno najkvalitetniju ekipu u takmičenju, koja je igrala polufinale Lige Evrope pre dva meseca, i ne treba trošiti reči o njihovom kvalitetu. Železničar će biti sve ono što je bio i prethodne sezone – hrabar, borben i prepoznatljiv. Uradićemo sve da dostojno reprezentujemo našu ligu i našu zemlju – rekao je trener Železničara
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