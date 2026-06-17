Axios: Sad, Iran i posrednici razmatraju da se danas potpiše Memorandum o razumevanju

SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavi danas do kraja dana preko video linka, umesto u petak u Švajcarskoj, piše Aksios pozivajući se na neimenovanog diplomatu iz jedne od zemalja posrednika.

Ovaj diplomatski izvor je naveo da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz saglasnost obe strane. Još jedan razlog bi mogao da bude smanjenje političkog pritiska na Belu kuću da objavi tekst Memoranduma o razumevanju, međutim neimenovani izvor upoznat sa diskusijama tvrdi da je Iran zahtevao da se tekst ne objavljuje do formalnog potpisivanja i negirao je da Bela kuća reaguje na politički pritisak.