Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Tanjug
Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, koje je podnela Vlada Srbije.

Reč je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Izmene ovih pravosudnih zakona usvojila je u januaru Skupština Srbije, a
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