Fond od 300 milijardi dolara kao mamac za mir: Kontroverzni plan za okončanje rata između SAD i Irana

Privatni fond od 300 milijardi dolara, namenjen da podstakne ulaganja u Iran, predviđen je u okviru američko-iranskog okvirnog sporazuma, a više od polovine te sume već je opredeljeno, rekao je izvor upoznat sa dogovorom za Reuters.

Fond je osmišljen tako da obe strane dobije ekonomski podsticaj da zaključe konačan sporazum kojim bi se okončao rat, rekao je izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti jer plan još nije zvanično objavljen, dok se Vašington i Teheran pripremaju da ga potpišu u petak. Rojters otkriva da je više od polovine ukupnog iznosa već opredeljeno, kao i da će se on u potpunosti sastojati od sredstava iz privatnog sektora. Američki i iranski zvaničnici su u nedelju