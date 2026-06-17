Fond od 300 milijardi dolara kao mamac za mir: Kontroverzni plan za okončanje rata između SAD i Irana

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Reuters
Fond od 300 milijardi dolara kao mamac za mir: Kontroverzni plan za okončanje rata između SAD i Irana

Privatni fond od 300 milijardi dolara, namenjen da podstakne ulaganja u Iran, predviđen je u okviru američko-iranskog okvirnog sporazuma, a više od polovine te sume već je opredeljeno, rekao je izvor upoznat sa dogovorom za Reuters.

Fond je osmišljen tako da obe strane dobije ekonomski podsticaj da zaključe konačan sporazum kojim bi se okončao rat, rekao je izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti jer plan još nije zvanično objavljen, dok se Vašington i Teheran pripremaju da ga potpišu u petak. Rojters otkriva da je više od polovine ukupnog iznosa već opredeljeno, kao i da će se on u potpunosti sastojati od sredstava iz privatnog sektora. Američki i iranski zvaničnici su u nedelju
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tramp razgovarao sa Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Tramp razgovarao sa Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Politika pre 1 sat
Nastavljeni izraelski napadi uprkos sporazumu SAD i Irana - G7 poziva na prekid vatre u Libanu

Nastavljeni izraelski napadi uprkos sporazumu SAD i Irana - G7 poziva na prekid vatre u Libanu

N1 Info pre 1 sat
Tramp negirao navode iz mirovnog sporazuma: Ništa od fonda vrednog 300 milijardi dolara za Iran

Tramp negirao navode iz mirovnog sporazuma: Ništa od fonda vrednog 300 milijardi dolara za Iran

Kurir pre 1 sat
Tramp razgovarao sa sirijskim predsednikom Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Tramp razgovarao sa sirijskim predsednikom Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Insajder pre 3 sata
Sirija upada u Liban, rat zahvata ceo Bliski istok: Tramp nagovorio sirijskog predsednika na ludački potez - Vrata pakla su…

Sirija upada u Liban, rat zahvata ceo Bliski istok: Tramp nagovorio sirijskog predsednika na ludački potez - Vrata pakla su otvorena

Večernje novosti pre 2 sata
Ništa od fonda vrednog 300 milijardi dolara za Iran: Tramp demantovao navode iz sporazuma

Ništa od fonda vrednog 300 milijardi dolara za Iran: Tramp demantovao navode iz sporazuma

Telegraf pre 2 sata
Mirovni sporazum u brojkama: Šta znamo o potencijalnih 300 milijardi dolara za Iran

Mirovni sporazum u brojkama: Šta znamo o potencijalnih 300 milijardi dolara za Iran

Forbes pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonRojtersTeheranDolarsadSporazum

Ekonomija, najnovije vesti »

Poljoprivrednici iz Subotice traže hitan sastanak zbog štete od nevremena, najavljuju proteste

Poljoprivrednici iz Subotice traže hitan sastanak zbog štete od nevremena, najavljuju proteste

Danas pre 3 sata
Ziđin Koper se oglasio o američkoj zabrani uvoza bakra ove kompanije zbog sumnje na prinudni rad

Ziđin Koper se oglasio o američkoj zabrani uvoza bakra ove kompanije zbog sumnje na prinudni rad

Danas pre 2 sata
Fed zadržao postojeće kamatne stope, Vorš najavio preispitivanje rada centralne banke

Fed zadržao postojeće kamatne stope, Vorš najavio preispitivanje rada centralne banke

Biznis.rs pre 3 minuta
Ziđin pod lupom američke carine: Dokazi ukazuju na šest indikatora prinudnog rada (VIDEO)

Ziđin pod lupom američke carine: Dokazi ukazuju na šest indikatora prinudnog rada (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta
Izjave radnika, fotografije, poruke: Kako je Amerika otkrila prinudni rad u Ziđinu - i zašto Srbija to nije uradila pre

Izjave radnika, fotografije, poruke: Kako je Amerika otkrila prinudni rad u Ziđinu - i zašto Srbija to nije uradila pre

N1 Info pre 1 sat