Jedna osoba poginula na Čukarici: Sudarila se dva vozila - saobraćaj usporen

Euronews pre 55 minuta  |  Autor: Tanjug
Jedna osoba poginula na Čukarici: Sudarila se dva vozila - saobraćaj usporen

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko podneva u Požeškoj ulici na Čukarici.

U ovoj saobraćajnoj nesreći učestovala su dva putnička vozila od kojih se jedno vozilo prilikom sudara prevrnulo na krov. Hitna pomoć je po izlasku na teren konstatovala smrt starije ženske osobe koja je upravljala tim prevrnutim vozilom. Stanje drugih učesnika saobraćajne nesreće je nepoznato. U toku je uviđaj, a na terenu su osim pripadnika saobraćajne policije i ekipe parking servisa. Tramvajski saobraćaj je obustavljen, a putnički saobraćaj odvija se usporeno.
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