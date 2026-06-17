Odbojkašice Srbije nesrećno izgubile u Ligi nacija

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews
Odbojkašice Srbije nesrećno izgubile u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije još jednom su ostale praznih šaka posle drame u pet setova.

Izabranice Zorana Terzića bile su na korak od velikog iznenađenja protiv četvrtoplasirane selekcije sa svetske rang-liste, ali su nakon propuštenih prilika poražene od Japana sa 3:2 u Ligi nacija. Sve što su strpljivo gradile tokom većeg dela meča, srpske odbojkašice ispustile su u samoj završnici četvrtog seta. Imale su čak pet meč lopti i veliku priliku da duel privedu kraju, ali nisu uspele da zadaju završni udarac. Japanke su kaznile svaki pad koncentracije,
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