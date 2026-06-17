Sudija Vrhovnog suda Dragana Boljević za Euronews Srbija o izmenama pravosudnih zakona i mišljenju Venecijanske komisije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Sudija Vrhovnog suda Dragana Boljević za Euronews Srbija o izmenama pravosudnih zakona i mišljenju Venecijanske komisije

Poslanici Skupštine Srbije na vanrednom zasedanju vode objedinjenu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene pravosudnih zakona.

Reč je o zakonima za koje je prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, a sada su unapređeni u skladu sa njenim preporukama. Ministar pravde Nenad Vujić obrazlažući predloge istakao je da su izmene usmerene na unapređenje rada pravosudnih institucija i obezbeđivanje jednake dostupnosti pravde svim građanima. "Venecijanska komisija je konstatovala da je deo mišljenja, koji je izuzetno značajan, a to je vezano za bojazan da će oslabiti
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