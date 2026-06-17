Tramp negirao da SAD planiraju fond od 300 milijardi dolara za Iran

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negirao je danas navode da bi konačni sporazum sa Iranom uključivao fond od 300 milijardi američkih dolara za investicije i obnovu te zemlje, ističući da Vašington neće finansirati takvu inicijativu, iako nacrt memoranduma o razumevanju navodno predviđa izradu plana kojim bi bilo obezbeđeno najmanje toliko sredstava. Govoreći na samitu G7 u Francuskoj, Tramp je odbacio izveštaje o uspostavljanju fonda za Iran.