Sunčano i toplo u Nišu, temperatura do 30 stepeni: Od petka stiže pravi letnji talas

U Nišu će vreme biti pretežno sunčano i toplo, uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće oko 12 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati oko 30 stepeni Celzijusa. Na nivou cele Srbije najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen. Na jugu i jugozapadu zemlje posle podne očekuje se promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Meteorolozi najavljuju da će narednih dana biti sve toplije. Do 24. juna očekuje se pretežno sunčano vreme, a od petka i