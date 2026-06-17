Delovi kragujevačkih naselja Cvetojevac, Petrovac i Bresnica danas bez vode

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Delovi kragujevačkih naselja Cvetojevac, Petrovac i Bresnica danas bez vode
Cvetojevac, ul. Cvetojevac kod groblja ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka priključka. Petrovac, ul. Internacionalnih brigada ( od 12:00 do 16:00 časova ), popravka ulične linije. Bresnica 3, ul. Lešnička ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka hidranta. Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.
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