Srbija Ziđin Koper reaguje povodom odluke američke carine da zaustavi promet robe sa njom

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: Ist media
Srbija Ziđin Koper reaguje povodom odluke američke carine da zaustavi promet robe sa njom

Povodom informacija u vezi sa odlukom Američke carinske i granične službe (CBP) o zadržavanju puštanja u promet uvozne robe (WRO) sa Srbija Ziđin Koperom, zbog sumnje da je roba proizvedena prinudnim radom, kineska kompanija navodi da ovu situaciju shvata veoma ozbiljno i da se protivi svim oblicima prinudnog rada, piše Ist media.

Kompanika se protivi svim oblicima prinudnog rada i ostaje posvećena poštovanju važećih zakona, uključujući i zakone Sjedinjenih Američkih Država, kao i međunarodno priznatih standarda rada i ljudskih prava koji se odnose na sprečavanje prinudnog rada, navodi se u saopštenju. Dodaje se da kompanija trenutno sprovodi sveobuhvatnu proveru i procenu relevantnih pitanja, u skladu sa svojom dugogodišnjom posvećenošću zakonitom i usklađenom poslovanju, kao i
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