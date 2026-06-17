Scena koja para srce: Otac i majka Dioga Žote u suzama bodre Portugal!

Tužna slika iz Hjustona! Roditelji Dioga Žote našli su se na tribinama stadiona u Hjustonu tokom utakmice Portugala i DR Konga na Svetskom prvenstvu, u jednoj od najemotivnijih scena dosadašnjeg toka turnira.

Prošlo je godinu dana od tragedije koja je potresla fudbalski svet, kada su 3. jula 2025. u saobraćajnoj nesreći život izgubili Diogo Žota i njegov brat Andre Silva. Portugalski reprezentativac trebalo je da bude deo ekipe na Mundijalu, ali je njegova smrt ostavila prazninu u timu i među navijačima. Tribute to Diogo Jota during the Portuguese national anthem Forever 20 ♾️ pic.twitter.com/qximc319Pe — The Redmen TV (@TheRedmenTV) June 17, 2026 Selektor Roberto