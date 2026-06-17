U velikoj akciji policije zaplenjeni kokain, heroin i 35.000 evra, uhapšen muškarac iz Aranđelovca

iKragujevac pre 2 sata
U velikoj akciji policije zaplenjeni kokain, heroin i 35.000 evra, uhapšen muškarac iz Aranđelovca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa službenicima Uprave kriminalističke policije i Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, uhapsili su M. R. (41) iz Aranđelovca zbog sumnje da se bavio neovlašćenom proizvodnjom i prometom opojnih droga.

Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla veću količinu narkotika za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji. Zaplenjeno je 26 paketića sa ukupno 374 grama kokaina, kao i pakovanje sa 807 grama heroina. Pored toga, pronađeno je i više od 2,6 kilograma praškaste materije nepoznatog hemijskog sastava, za koju se sumnja da je korišćena za mešanje sa opojnim drogama radi dalje distribucije na ilegalnom tržištu. U
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