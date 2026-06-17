NIS dobio novo odlaganje sankcija: Američka licenca produžena do 1. jula

IndeksOnline pre 21 minuta
NIS dobio novo odlaganje sankcija: Američka licenca produžena do 1. jula

BEOGRAD – Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je novu posebnu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava nastavak poslovanja do 1. jula 2026. godine.

Kako je saopšteno iz kompanije, novom licencom omogućeno je nesmetano obavljanje ključnih aktivnosti neophodnih za funkcionisanje NIS-a i stabilno snabdevanje tržišta. Licenca obuhvata održavanje postojećih ugovora i sporazuma koji uključuju NIS i njegova zavisna društva, preradu nafte u rafinerijama, uvoz sirove nafte, tehničko održavanje postrojenja, kao i finansijske transakcije neophodne za redovno poslovanje. Iz NIS-a su izrazili zahvalnost domaćim i
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