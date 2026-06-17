Ozbiljne optužbe na račun Ziđina: SAD tvrde da postoje indicije o prinudnom radu

IndeksOnline pre 16 minuta
Ozbiljne optužbe na račun Ziđina: SAD tvrde da postoje indicije o prinudnom radu

VAŠINGTON – Američka Carinska i granična zaštita (CBP) donela je odluku o zadržavanju bakra i proizvoda od bakra koje proizvodi kompanija Serbia Zijin Copper, uz obrazloženje da postoje indicije da je deo proizvodnje povezan sa prinudnim radom.

Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu američke Uprave carina i zaštite granica, odluka stupa na snagu odmah, što znači da će službenici na svim ulaznim tačkama u Sjedinjenim Američkim Državama ubuduće zadržavati pošiljke proizvoda ove kompanije. Američke vlasti navode da je odluka doneta na osnovu odredbi zakona koji zabranjuje uvoz robe proizvedene korišćenjem prinudnog rada. „Kada CBP poseduje informacije koje ukazuju da je roba proizvedena prinudnim radom,
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