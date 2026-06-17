Dogovor postoji, ali prodaje još nema: Budućnost NIS-a i dalje zavisi od Moskve (VIDEO)

Budućnost Naftne industrije Srbije i dalje je neizvesna, ali su Srbija i mađarski MOL napravili važan korak ka mogućoj promeni vlasništva. Potpisan je ugovor kojim se uređuje upravljanje NIS-om ukoliko MOL od ruskog Gazpromnjefta preuzme većinski paket akcija. Sporazum predviđa da država poveća svoj udeo u kompaniji za dodatnih pet procenata, dok bi rad rafinerije u Pančevu bio garantovan najmanje narednih deset godina. Međutim, ključna pitanja ostaju otvorena – da li su Rusi spremni da prodaju NIS i šta

U jednom kabinetu u Vladi Srbije, bez prisustva medija i mogućnosti postavljanja pitanja, potpisan je ugovor sa mađarskim MOLom kojim su definisani budući odnosi u NIS-u, ali samo ukoliko MOL od Gazpromnjefta zaista i preuzme većinski paket akcija. Sporazum predviđa da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za dodatnih pet odsto, dok bi rafinerija u Pančevu zajedno sa Petrohemijom nastavila da radi najmanje narednih deset godina. "Dileme nema, sporazum je dobar. To je