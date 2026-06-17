JANAF dobio od američkog OFAC-a licencu za transport nafte do 1. jula

Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAC-a licencu kojom se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavio je danas JANAF.

Jadranski naftovod - JANAF. Foto: janaf.hr OFAC je izdao licencu JANAF-u u utorak, 16. juna. JANAF navodi da je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo 10. januara 2025. godine paket sankcija energetskom sektoru Ruske Federacije zbog vojnog delovanja Ruske Federacije na području Ukrajine koji je usmeren na dalje ograničavanje poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava. Puna primena paketa sankcija nastupila je 27. februara 2025. godine.