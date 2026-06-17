Skup SNS-a uoči Vidovdana: Plan za budućnost ili odgovor na studentsku Slaviju? (VIDEO)

Insajder pre 11 minuta  |  Teodora Vasiljević
Skup SNS-a uoči Vidovdana: Plan za budućnost ili odgovor na studentsku Slaviju? (VIDEO)

“Plan za budućnost” - to će Srpska napredna stranka ponuditi na skupu najavljenom za 27. jun, prema rečima njenog najistaknutijeg člana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da su planovi ozbiljni i odgovorni, dodajući da će i građani sami moći da se izjasne koje su im teme bitne. Međutim, u ovom skupu pojedini analitičari vide reakciju na onaj u organizaciji studenata, koji je održan 23. maja na Slaviji.

Ilustracija. Foto: Srđan Ilić Sa datumom izbora se licitira, ali sa kampanjom nema šale. Ona je konstantna, a tome u prilog ide i najava da će na skupu na koji poziva vladajuća stranka biti predstavljeno ime liste, slogani i deo predizbornog programa. Pozivaju članovi stranke i funkcioneri građane u Beograd, a tokom državne posete Gruziji poziva i predsednik. “ Koristim ovu priliku da pozovem sve građane 27. u Beograd, sve građane da dođu, da čuju plan i program,
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