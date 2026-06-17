Ziđin pod lupom američke carine: Dokazi ukazuju na šest indikatora prinudnog rada (VIDEO)

Fotografije, izjave radnika, snimci ekrana tekstualnih poruka, terenski izveštaji i drugi dokazi, kako navode iz američke Uprave carina, opravdano ukazuju na prinudni rad u borskom Ziđinu. Iz ove američke institucije dodaju da su utvrdili ceo niz elemenata koji ukazuju na prinudni rad u kompleksu ove kineske kompanije u Srbiji za iskopavanje i preradu bakra, što je bio razlog da zabrane uvoz njihovih proizvoda u Sjedinjene Države.

Kompanija Ziđin / Foto: Insajder „Uzeti zajedno, ovi dokazi su pokazali da su radnici u kompaniji Serbia Zijin izloženi delovanju šest indikatora prinudnog rada Međunarodne organizacije rada: zloupotrebi ranjivosti, uskraćivanju zarada, zastrašivanju i pretnjama, ograničavanju kretanja, zadržavanju ličnih dokumenata i prekomernom prekovremenom radu“, saopštila je američka Uprava carina. Ministarstvu rada, čije bi inspekcije morale da vrše nadzor, Insajder je uputio