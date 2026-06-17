Argentina - Alžir: Svetski šampioni izlaze na teren! Mesi starter protiv "pustinjskih lisica"
Kurir pre 23 minuta
Od najnovijeg Hronološki ARGENTINA - ALŽIR Stadion: Kanzas Siti Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska) ARGENTINA (4-3-3): Emilijano Martinez - Montijel, Lisandro Martinez, Romero, Medina - De Pol, Mekalister, Fernandez - Mesi, Almada, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni ALŽIR: Zidan - Mandi, Ait-Nuri, Belgali, Bensebaini - Čaibi, Budaui, Bentaleb, Maza - Đuri, Hađ Musa. Selektor: Vladimir Petković