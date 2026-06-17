Mbape poslao brutalnu poruku kritičarima: Igram da ispišem istoriju i da osvojim Svetsko prvenstvo

Kurir pre 48 minuta
Mbape poslao brutalnu poruku kritičarima: Igram da ispišem istoriju i da osvojim Svetsko prvenstvo

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izjavio je večeras posle pobede njegove selekcije nad Senegalom (3:1) na Svetskom prvenstvu da je "uvek dobro" pobedom započeti Mundijal.

Mbape je bio najbolji igrač Francuske, pošto je postigao dva gola i još jednom potvrdio status jednog od najboljih fudbalera današnjice. Francuski napadač je tim učinkom postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije Francuske, a sada ga samo dva pogotka dele od rekorda Nemca Miroslava Klosea, najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava. "Uvek je dobro ovako započeti Svetsko prvenstvo. To donosi dodatni mir. Videli smo i na primerima drugih reprezentacija
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