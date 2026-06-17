Mesi ispisao istoriju Mundijala: Prvi fudbaler kome je ovo pošlo za nogom! Ronaldo može da ga dostigne

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi prvi je fudbaler u istoriji koji je nastupio na šest Mundijala.

Mesi je sa kapitenskom trakom izveo Argentinu u Kanzas Sitiju na megdan Alžiru u prvoj utakmici Grupe J, što je njegova 27. utakmica na Svetskim prvenstvima. Upisao je 13 golova i osam asistencija. Mesi je, zanimljivo, debitovao na današnji dan protiv Srbije i Crne Gore 2006. godine u Nemačkoj, a od tada je igrao 2010. u Južnoj Africi, 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji i 2022. godine u Kataru. Na poslednjem šampionatu Mesi je predvodio Argentince do titule svetskog