Mesi ispisao istoriju Mundijala: Prvi fudbaler kome je ovo pošlo za nogom! Ronaldo može da ga dostigne

Kurir pre 54 minuta
Mesi ispisao istoriju Mundijala: Prvi fudbaler kome je ovo pošlo za nogom! Ronaldo može da ga dostigne

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi prvi je fudbaler u istoriji koji je nastupio na šest Mundijala.

Mesi je sa kapitenskom trakom izveo Argentinu u Kanzas Sitiju na megdan Alžiru u prvoj utakmici Grupe J, što je njegova 27. utakmica na Svetskim prvenstvima. Upisao je 13 golova i osam asistencija. Mesi je, zanimljivo, debitovao na današnji dan protiv Srbije i Crne Gore 2006. godine u Nemačkoj, a od tada je igrao 2010. u Južnoj Africi, 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji i 2022. godine u Kataru. Na poslednjem šampionatu Mesi je predvodio Argentince do titule svetskog
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