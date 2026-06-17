Noć u Beogradu: Motociklista oboren u Višnjičkoj, dvoje povređenih u Vojislava Ilića

Kurir pre 28 minuta  |  Beta
Noć u Beogradu: Motociklista oboren u Višnjičkoj, dvoje povređenih u Vojislava Ilića

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U Višnjičkoj ulici na Karaburmi oboren je motociklista koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, dok su u saobraćajnoj nezgodi u Ulici Vojislava Ilića lakše povređene dve osobe kojima je pomoć pružena na licu mesta. Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 86 puta, od čega 18 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici. Kurir.rs/Beta
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