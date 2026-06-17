Novosađani, bez panike: Danas provera sirena za javno uzbunjivanje

Kurir pre 2 sata  |  Beta
Novosađani, bez panike: Danas provera sirena za javno uzbunjivanje

Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu najavila je da će danas vršiti proveru sirena za javno uzbunjivanje.

Sirene će se oglasiti u 12 časova, emitovanjem jednoličnog zvuka u trajanju od 60 sekundi. "Reč je o proveri sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga, a u skladu sa obavezama proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije i Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama", precizirano je iz Uprave. Kurir.rs/Beta
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