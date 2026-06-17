Partnerstvo za zeleni rast: Generalni direktor Trayal Korporacije na Mozambik – EU poslovnom forumu

Generalni direktor Trayal Korporacije i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić učestvovao je na Mozambik–EU poslovnom forumu, koji je održan u Maputu, glavnom gradu Mozambika, pod sloganom "Partnerstvo za zeleni rast: Otključavanje održivih investicija“.

Ovo je jedan od najznačajnijih privrednih događaja posvećenih unapređenju ekonomskih odnosa između Evropske unije i Afrike, koji okuplja predstavnike vlada, poslovnih udruženja, investitore, razvojne finansijske institucije i kompanije iz Evrope i Afrike. Na forumu su učestvovali funkcioneri države domaćina, zajedno sa visokim zvaničnicima Evropske unije, potvrđujući strateški značaj partnerstva Evropske unije i afričkih zemalja u oblasti trgovine, investicija i