Selektor u suzama zbog mesija! Ljubio ga i grlio pred celim svetom, pa zaplakao pred kamerama - saigrači ga slave kao boga!

Kurir pre 5 minuta
Selektor u suzama zbog mesija! Ljubio ga i grlio pred celim svetom, pa zaplakao pred kamerama - saigrači ga slave kao boga!

Ko je pomislio da je Mesijevo vreme prošlo, dobio je brutalan odgovor! Argentinac je protiv Alžira pokazao da je i sa 38 godina noćna mora za rivale i gospodar fudbalske scene.

Kapiten Argentine odigrao je partiju za istoriju i het-trikom predvodio "gaučose" do ubedljive pobede od 3:0 na startu Svetskog prvenstva. Tim podvigom izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vrhu večne liste strelaca Mundijala sa 16 golova, a usput je postao i najstariji fudbaler koji je ikada postigao het-trik na Svetskom prvenstvu. Mesi je mrežu Alžira tresao u 7, 60. i 76. minutu, a stadion je eksplodirao od oduševljenja. Međutim, jedan trenutak posebno je
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