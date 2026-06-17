Šta čeka Partizan na žrebu za Ligu konferencije?! Četa Saše Ilića bi jedan tim želela da izbegne: Uefa skratila spisak mogućih rivala - evo ko preti crno-belima

Kurir pre 1 sat
Šta čeka Partizan na žrebu za Ligu konferencije?! Četa Saše Ilića bi jedan tim želela da izbegne: Uefa skratila spisak mogućih…

Tri uzastopne godine bez grupne ili ligaške faze u UEFA takmičenjima već predstavljaju ozbiljan udarac za Partizan.

Još jedno leto bez evropske jeseni donelo bi finansijski i takmičarski sunovrat ionako uzdrmanom klubu, pa se plasman u Ligu konferencije ove sezone postavlja kao apsolutni imperativ. Crno-beli svoj evropski put započinju od drugog kola kvalifikacija, a umesto beskrajnog spiska potencijalnih protivnika, UEFA je rano jutros skratila krug na četiri moguća rivala. Četa Saše Ilića se nalazi među povlašćenim timovima, a potencijalni protivnici su slovenački Koper, kao i
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