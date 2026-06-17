Svi su čekali njega da se oglasi! Selektor Konga poslao brutalnu poruku posle neviđene senzacije: "Pokazali smo hrabrost i izdržljivost"

Kurir pre 1 sat
Svi su čekali njega da se oglasi! Selektor Konga poslao brutalnu poruku posle neviđene senzacije: "Pokazali smo hrabrost i…

Selektor fudbalske reprezentacije Demokratske Republike Kongo Sebastijen Desabr rekao je danas da su njegovi igrači pokazali veliku nesebičnost, kao i da su na najbolji mogući način predstavljali svoju državu u meču protiv Portugala na Svetskom prvenstvu. "Igrači su pokazali neverovatnu posvećenost i nesebičnost.

Sproveli smo plan igre tačno onako kako smo želeli, postigli gol posle prekida i iskreno, veoma sam ponosan na svoje igrače jer su predstavljali Kongo na veoma pozitivan način i cela zemlja to zaslužuje", rekao je Desabr, preneo je sajt takmičenja. Portugal je poveo u šestom minutu golom Žoaa Neveša, dok je bod afričkoj selekciji doneo Joan Visa u petom minutu nadoknade prvog poluvremena. Visa je rekao da je ponosan na celu ekipu i osvojen bod na početku Svetskog
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