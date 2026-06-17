Tramp može da nastavi rat protiv Irana: Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila ratna ovlašćenja predsednika

Američki Senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 članova Senata, dok je njih 48 glasalo protiv usvajanja, pri čemu je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv usvajanja, a republikanci Rend Pol, Bil Kesidi, Lisa Murkovski i Suzan Kolinns glasali za usvajanje, prenosi CNN. Lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun rekao je da još nije obavešten o detaljima sporazuma sa Iranom, pri čemu su mnogi senatori iz obe stranke istakli da Kongres mora da se izjasni ili glasa