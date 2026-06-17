Turska poručila Rusiji: Izbegavajte korake koji ugrožavaju sigurnost u Crnom moru

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovom rekao da treba izbegavati korake u Crnom moru koji ugrožavaju regionalnu bezbednost i interese Turske, dodajući da je ponovio ponudu Turske da posreduje između Kijeva i Moskve.

Poslednjih meseci, Ukrajina i Rusija su se međusobno optuživale za napade dronova na tankere u blizini severne obale Turske, uključujući napad na brod u turskom vlasništvu. Zbog ovih napada, Ankara je uputila proteste i Kijevu i Moskvi. Govoreći na konferenciji za novinare zajedno sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Moskvi, turski ministar je rekao da je prioritet za Tursku, koja je bila domaćin prethodnih rundi direktnih razgovora između