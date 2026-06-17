Argentina svima pokazala ko je svetski šampion: Mesi se igrao fudbala na Mundijalu 2026

Šampioni sveta sa Mundijala koji je pre tri i po godine održan u Kataru rešili su da i na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku budu siloviti! Predvođeni legendarnim Lionelom Mesijem koji je obarao rekorde u toku noći, Argentinci su savladali Alžir (3:0) i tako krenuli u pohod na novu svetsku titulu.

Pitanje pobednika nije se ni postavljalo jer je najbolji igrač svih vremena kompletnu situaciju držao u svojim rukama. Mesi je već u 17. minutu meča postigao jedan od najlepših golova turnira, a zatim je sredinom drugog dela meča potvrdio pobedu Argentine - čisto da njegovi saigrači ne paniče dok sa klupe gleda završnicu susreta. Možda bi sve bilo drugačije da nije bilo VAR tehnologije. Krilni napadač Ajntrahta iz Frankurta, alžirski fudbaler Fares Čaibi, zatresao