Argentina svima pokazala ko je svetski šampion: Mesi se igrao fudbala na Mundijalu 2026

Mondo pre 32 minuta  |  Dušan Ninković
Argentina svima pokazala ko je svetski šampion: Mesi se igrao fudbala na Mundijalu 2026

Šampioni sveta sa Mundijala koji je pre tri i po godine održan u Kataru rešili su da i na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku budu siloviti! Predvođeni legendarnim Lionelom Mesijem koji je obarao rekorde u toku noći, Argentinci su savladali Alžir (3:0) i tako krenuli u pohod na novu svetsku titulu.

Pitanje pobednika nije se ni postavljalo jer je najbolji igrač svih vremena kompletnu situaciju držao u svojim rukama. Mesi je već u 17. minutu meča postigao jedan od najlepših golova turnira, a zatim je sredinom drugog dela meča potvrdio pobedu Argentine - čisto da njegovi saigrači ne paniče dok sa klupe gleda završnicu susreta. Možda bi sve bilo drugačije da nije bilo VAR tehnologije. Krilni napadač Ajntrahta iz Frankurta, alžirski fudbaler Fares Čaibi, zatresao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Istorijska noć mesija - planeta priča samo o njemu! Het-trikom srušio granice mogućeg i pokazao da mu nema ravnog! (video)

Istorijska noć mesija - planeta priča samo o njemu! Het-trikom srušio granice mogućeg i pokazao da mu nema ravnog! (video)

Kurir pre 28 minuta
Argentina sigurna protiv Alžira, het-trik Mesija

Argentina sigurna protiv Alžira, het-trik Mesija

Radio sto plus pre 29 minuta
Rekordi koje je Mesi oborio, a koje teško da će iko više nadmašiti

Rekordi koje je Mesi oborio, a koje teško da će iko više nadmašiti

Nova pre 8 minuta
Lionel Mesi tokom noći pisao istoriju Mundijala: Dok mu se stadion klanjao znali smo da pada rekord

Lionel Mesi tokom noći pisao istoriju Mundijala: Dok mu se stadion klanjao znali smo da pada rekord

Mondo pre 28 minuta
Argentina krenula šampionski: Nestvarni Mesi het-trikom najavio pohod na odbranu "boginje"!

Argentina krenula šampionski: Nestvarni Mesi het-trikom najavio pohod na odbranu "boginje"!

Euronews pre 37 minuta
Mesijeva antologijska utakmica - tri gola, dva rekorda i jedna pobeda ka odbrani titule prvaka sveta VIDEO

Mesijeva antologijska utakmica - tri gola, dva rekorda i jedna pobeda ka odbrani titule prvaka sveta VIDEO

Nova pre 19 minuta
Čarobnjak: Mesi het-trikom oduševio svet i razbio Alžir

Čarobnjak: Mesi het-trikom oduševio svet i razbio Alžir

Sport klub pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoArgentinaAlžirKanadaKatarMeksikoNova godina

Sport, najnovije vesti »

Istorijska noć mesija - planeta priča samo o njemu! Het-trikom srušio granice mogućeg i pokazao da mu nema ravnog! (video)

Istorijska noć mesija - planeta priča samo o njemu! Het-trikom srušio granice mogućeg i pokazao da mu nema ravnog! (video)

Kurir pre 28 minuta
UŽIVO: Austrija na Mundijalu posle 28 godina, kreće od Jordana

UŽIVO: Austrija na Mundijalu posle 28 godina, kreće od Jordana

Sport klub pre 3 minuta
Argentina sigurna protiv Alžira, het-trik Mesija

Argentina sigurna protiv Alžira, het-trik Mesija

Radio sto plus pre 29 minuta
Argentina bolja od Alžira, Mesi strelac na petom različitom Svetskom prvenstvu

Argentina bolja od Alžira, Mesi strelac na petom različitom Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 44 minuta
Rekordi koje je Mesi oborio, a koje teško da će iko više nadmašiti

Rekordi koje je Mesi oborio, a koje teško da će iko više nadmašiti

Nova pre 8 minuta