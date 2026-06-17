"Da nismo napravili ovaj sporazum, bacali bismo bombe još godinama": Tramp o završetku rata na Bliskom istoku

Mondo pre 41 minuta  |  Aleksandar Blagić
"Da nismo napravili ovaj sporazum, bacali bismo bombe još godinama": Tramp o završetku rata na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija nakon sastanaka na Samitu G7 u Francuskoj.

U petak 19. juna u Ženevi bi trebalo da Sjedinjene Države i Iran potpišu Memorandum o razumevanju, a ceo dokument je procurio u javnost u kom se nalazi 14 odredbi sporazuma. "Da nismo napravili sporazum, bacali bismo još bombi u naredne dve, tri, četiri nedelje, dve godine... Nikada ne biste imali otvoren Ormuski moreuz, nikada ne bi bilo nekog uspeha", rekao je Tramp, prenosi britanski list " Gardijan". Da podsetimo, Memorandum o razumevanju bi trebalo zvanično da
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